VN – Dzeko, solo Fiorentina: tutti i no del bosniaco e il dettaglio sull’opzione

Come vi abbiamo annunciato nella notte fra sabato e domenica, la Fiorentina ha ottenuto il sì di Edin Dzeko, che presto diventerà un nuovo attaccante viola. Rimangono da sistemare alcuni dettagli, ma il grosso dell'affare è a posto e l'attaccante verrà a percepire 2 milioni più bonus come stipendio annuale a Firenze. Per quanti anni? Due, ma con un accordo di un anno con opzione per il secondo, attivabile automaticamente raggiungendo un tot di presenze. In sostanza, due, se come nelle ultime due stagioni Dzeko sarà fisicamente integro.