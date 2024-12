De Gea è tornato tra i migliori al mondo: ora il rinnovo, cifre e condizioni

Salverebbe anche il Titanic

"He could save the f***ing Titanic". Sotto ai post di De Gea sui social o nei video compilation delle sue parate appare questo "meme" . Una frase questa che non è nata per caso, anzi. Nel 2017 l'allora suo allenatore Josè Mourinho dopo Arsenal-Manchester United, 3-1 per i Red Devils, si sbilanciò: "Oggi ho visto il miglior portiere al mondo". Ecco, a distanza di 7 anni in pochissimi - forse nessuno - avrebbe pensato che si potesse riproporre a quei livelli. Eppure questa stagione 2024/25, a difesa dei pali della porta viola, sta dimostrando il contrario. De Gea è ancora un portiere in grado di fare la differenza, ovunque e con pochi eguali a livello mondiale.