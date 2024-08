De Gea, il saluto dell’ex preparatore: “Sei stato il migliore del pianeta”

È stato un viaggio di cui mi sono goduto ogni singolo secondo! Una cosa è guardarlo in televisione, ma vedere la velocità, l'agilità, la maneggevolezza, il movimento, la comprensione, la coerenza, e l'élite pretende su se stesso, LIVE, giorno dopo giorno, è tutt'altra. 5 volte squadra PFA dell'anno. Il miglior salvataggio dell'anno della Premier League. QUATTRO volte Sir Matt Busby giocatore dell'anno, 2 x Guanto d'oro Premier League, Dream Team Europa League, 3 x candidato Fifa World 11, per non parlare dei successi nazionali e internazionali... C'è un MOTIVO per cui ha raggiunto questi traguardi.