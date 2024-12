VN – Terracciano può salutare a gennaio: possibile scambio con un club di A?

Dopo essere stato vicino alla cessione questa estate, Pietro Terracciano potrebbe veramente salutare la Fiorentina durante il mercato di gennaio, visto che di minutaggio ne sta trovando solo in Conference League. La voglia per andare a giocare come titolare potrebbe esserci, dopo aver avuto alcune stagioni da protagonista Infatti, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sul secondo portiere viola ci sarebbe un forte interesse del Cagliari, non soddisfatto delle prestazioni di Sherri e Scuffet. Attenzione però, perché il secondo citato potrebbe anche essere inserito in un possibile scambio, arrivando a Firenze per fare il secondo, visto che la Fiorentina un titolare sicuro ce l'ha già: David De Gea.