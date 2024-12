Fiorentina, dal finto 4-2-3-1 all’albero di Natale

Senza Bove Palladino ha messo in campo Sottil o Kouamé che certamente non fanno lo stesso lavoro di Edo. Il primo è un esterno puro che ha lo spunto di velocità capace di mettere in difficoltà i difensori avversari. Il secondo è più bravo a difendere, ma solo sulla fascia di competenza e non ha certo il senso del centrocampista. Ecco che la coppia Cataldi-Adli con i contributi alternativi di Mandragora (in crescita) e Richardson ha iniziato a battere in testa non riuscendo più a proporre il proprio gioco perchè spesso in inferiorità numerica e sotto il pressing avversario.

E adesso? — Mi aspetto già da domenica un cambio di modulo che potrebbe essere benissimo il fatidico albero di Natale con l'inserimento di un terzo centrocampista capace di riequilibrare la squadra e due mezze punte alle spalle di Kean. In rosa abbiamo due giocatori perfetto per il ruolo in questione (Gudmundsson e Beltran) con Kouamé che potrebbe essere il primo rincalzo. Certo è difficile escludere in questo momento Sottil che sta vivendo un ottimo momento mentre per Colpani e Ikoné i rimpianti di tecnico e tifosi non credo siano eccessivi. Ovviamente questo proposto potrebbe essere il punto di partenza variabile a partita in corso con l'inserimento di un esterno e l'uscita di un trequartista. Sottil potrebbe agire da seconda punta un po' meno decentrata del suo solito per sfruttare in certe situazioni la sua velocità nelle ripartenze trasformando il modulo in in 4-3-1-2 atipico.

Certo tutto dipende da chi Pradè e Goretti riusciranno a portare a Firenze: se prima del dramma di Bove un centrocampista era utile adesso diventa necessario e utile un secondo magari giovane era far crescere. In difesa è probabile uno sfoltimento visto l'arrivo prossimo di Valentini mentre in avanti urge un sostituto adeguato per Kean che dopo un inizio sfolgorante sta mostrando qualche segno di stanchezza. Niente di preoccupante ma se avesse un compagno capace di sostituirlo adeguatamente Palladino potrebbe utilizzarlo in maniera diversa. Dunque aspettiamo il mercato, magari con inizio scoppiettante, sperando che la gara contro la Juventus dia la giusta adrenalina a giocatori in campo. Basterebbe la metà di quella che hanno tutti i tifosi viola.