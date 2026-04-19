Da Lecce a Lecce, salentini decisivi per il futuro di Pioli (prima) e di Vanoli (ora)

Da Lecce a Lecce, da Stefano Pioli a Paolo Vanoli. Contro la squadra di Di Francesco la Fiorentina si gioca la salvezza

Marta Bucalossi Redattrice 19 aprile - 12:21

Da Lecce a Lecce, in cinque mesi e mezzo la stagione della Fiorentina ha attraversato diversi momenti cruciali passando da vittorie importanti a sconfitte deludenti. A sei giornate dal termine del campionato sembrano passati secoli da quel Fiorentina-Lecce che costò caro all'ex allenatore viola Stefano Pioli.

La Fiorentina arriva alla gara del Franchi dopo nove giornate - che sarebbero diventate dieci - a secco di vittorie e, con appena 4 punti, al penultimo posto in classifica seguita solo dal Genoa: il peggiori avvio di sempre. Con l'ambiente in fermento per le dimissioni del direttore sportivo Daniele Pradé, Pioli, già bersaglio di critiche da parte dei tifosi, non può sbagliare quella che lo stesso ds aveva definito una partita da vita morte. E invece una Fiorentina senza idee di gioco affonda, battuta dal Lecce per 0-1. Da qui in poi per Pioli le speranze di rimanere sono sempre più basse con la contestazione da parte dei tifosi davanti alla tribuna che chiedono a gran voce il suo esonero (in arrivo dopo appena due giorni).

Il cambio in panchina — Dopo la breve parentesi Galloppa, la Fiorentina sceglie Paolo Vanoli per arrivare al termine della stagione. Da questo momento le cose iniziano gradualmente a cambiare complice la finestra invernale di mercato e qualche intuizione da parte dell'allenatore viola che ha permesso la crescita di alcuni giocatori. Vanoli ha portato la Fiorentina fuori dalla zona rossa della classifica quando molti la davano ormai per spacciata. E contro il Lecce è necessario fare l'ultimo - si spera - step per poter dichiararsi ufficialmente fuori dalla corsa salvezza. Per questo, così come per Pioli, anche per l'attuale tecnico quella di domani è una gara da cerchiare in rosso, soprattutto per la svolta che può avere nel suo futuro. Se a Pioli il Lecce è costato l'esonero, magari a Vanoli può garantire una conferma.