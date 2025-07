Che fine ha fatto: Larrondo, dal calcioscommesse al soprannome ingrato. Cosa fa oggi

Di personaggi pittoreschi e bomber sfortunati ne sono passati da Firenze: da “O’ animal” Edmundo a Kanchelskis, passando da Kokorin a Nzola per rimanere su tempi più attuali ad esempio. Il popolo viola si è ormai abituato negli anni ad accogliere giocatori, persone prima di tutto, in cerca di ambizione, di riscatto, a volte di sé stessi. Personaggi che spesso, però, hanno fatto più il cattivo che il bel tempo in maglia viola. Uno di questi, ahimé, è Marcelo Alejandro Larrondo Páez, sfortunata ex prima punta gigliata che cercava il salto di qualità a Firenze, ma che trovò solo un Arno (quasi) in secca. Ecco la sua storia e cosa fa ora.