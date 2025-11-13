Che fine ha fatto? Hegazy, la sfinge che gioca in una città che non esiste

Quando nel gennaio 2012 la Fiorentina annunciò l’arrivo di Ahmed Hegazy, in molti parlarono di un "grande" colpo in prospettiva. Difensore centrale classe 1991, cresciuto nell’Ismaily (società della massima divisione egiziana), Hegazy era già considerato in patria un predestinato. Alto, forte fisicamente, dominante nel gioco aereo, ma sorprendentemente agile e pulito con il pallone tra i piedi: il mix perfetto per il calcio moderno. Tanto pulito e efficace che, prima ancora di atterrare a Firenze, in Egitto lo avevano già ribattezzato “il Nesta d’Egitto” e la stampa italiana (QUI PER LA CURIOSITA'), non si è certo fatta intimorire. Un soprannome pesante sì, ma, al tempo, anche stranamente calzante. Nato per esaltare la sua eleganza difensiva e il senso della posizione, ma, col passare degli anni, è diventato più una croce che un complimento.