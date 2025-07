Caviglia e Fagioli, gemelli separati: la Fiorentina è il giusto trait d’union?

"L'errore non è stato cedere Kean o Fagioli, ma Nicolussi Caviglia che sta dimostrando grande qualità"; queste le dichiarazioni di Thiago Motta, ex allenatore della Juventus, al Corriere della Sera risalenti a qualche mese fa. Ma come... Caviglia più di Fagioli? Riguardo a ciò, lo stesso Thiago ha voluto specificare che, nel caso delle cessioni di Kean (13 mln) e Fagioli (operazione complessiva da 18 mln), sono state fatte solo delle "scelte economiche in sintonia con la società".