CorFio: “Richardson e Ndour verranno valutati. Ma occhio a Nicolussi Caviglia”

Il punto sul centrocampo

Redazione VN 10 luglio 2025 (modifica il 10 luglio 2025 | 09:54)

Con il ritiro ormai alle porte, uno dei primi temi caldi è il rinnovo di Rolando Mandragora. Il contratto attuale scade nel 2026, ma la società viola intende blindarlo con un prolungamento e un adeguamento dell’ingaggio. Il dialogo tra le parti è ben avviato e ogni giorno può essere quello decisivo per chiudere l’intesa. Solo offerte realmente importanti potrebbero far cambiare rotta alla Fiorentina: finora, proposte come quella del Betis Siviglia (4 milioni) sono state considerate insufficienti.

Il centrocampo resta il nodo principale del mercato viola. Oltre alle trattative per innesti di qualità, occhio a Nicolussi Caviglia, c’è la volontà di valutare attentamente alcuni giovani come Richardson e Ndour durante il ritiro. Questi profili rappresentano una risorsa interna su cui Pioli potrebbe puntare, soprattutto in un’ottica di rotazioni e crescita progressiva.

Non è però solo il centrocampo a tenere banco: resta in primo piano anche il dossier Moise Kean. La Fiorentina continua a lavorare sul fronte del rinnovo con adeguamento economico, mentre il 15 luglio (data di scadenza della clausola) si avvicina. Sullo sfondo restano club come il Manchester United, ma il pressing del Galatasaray sembra essersi spostato su Osimhen, togliendo – almeno per ora – un potenziale concorrente dalla corsa all'attaccante azzurro. Lo scrive il Corriere Fiorentino.