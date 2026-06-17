Lorenzo Castellani, noto vignettista e grande tifoso viola, la vede così. Cerchiamo, insieme alle sue vignette, di sorridere un po' sul gioco del calcio e sulla nostra Fiorentina, preparandoci a vivere insieme la stagione 2026/27.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive Antognoni, il centenario e la ribollita! RIDIAMOCI SU
RIDIAMOCI SU
Antognoni, il centenario e la ribollita! RIDIAMOCI SU
Lorenzo Castellani, noto vignettista e grande tifoso viola, la vede così.
© RIPRODUZIONE RISERVATA