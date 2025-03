A Torino due di tanti, a Firenze unici. Nico e Dusan, quando lo capirete…

Fiorentina-Juventus non è stata solo il teatro del dominio della squadra di Raffaele Palladino e della resa dei ragazzi di Thiago Motta. Fiorentina-Juventus è stata anche il manifesto di ciò che, da tempo, i tifosi fiorentini cercano di inculcare ai propri calciatori quando vengono avvicinati dalle avance della "Vecchia Signora": "A Firenze sarete unici, a Torino solo due dei tanti." Sembrava esserci scritto proprio questo nel vuoto osservato da Nico González e Dušan Vlahović dalla panchina del Franchi, mentre lo stadio viola irrideva in maniera goliardica i suoi ex giocatori. Non solo i tre gol, ma anche il modo in cui sono arrivati ha dato forza a questa tesi. Tre ex juventini, scartati e abbandonati, hanno messo in scena una prestazione sublime. La beffa delle beffe, insomma. E Rolando Mandragora, Nicolò Fagioli e Moise Kean sono qui a ricordare agli amici bianconeri che vincere è importante, ma anche il "come" fa la sua parte...