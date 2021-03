Pezzella segna con lo Spezia, è spesso pericoloso quando va a saltare, fa da sponda per Milenkovic e propizia l’autorete di Iacoponi nell’ultima partita. Milenkovic trafigge l’Udinese, salva tutto all’ultimo secondo contro il Genoa, impallina Sepe dominando l’area di rigore avversaria. Quarta, dopo aver colpito diversi legni, trova la rete con uno stacco prepotente che buca le mani del portiere.

Tutto bene, tutto bello. Però questi tre sono difensori, e per quanto siano bravi sulle palle inattive, vanno giudicati anche e soprattutto per quello che combinano nella loro zona di competenza. E allora abbiamo un Pezzella che non riesce a completare una partita senza sbavature più o meno evidenti, un Milenkovic che si è ripreso nell’ultima uscita in cui è stato fra i migliori, ma che arrivava da un periodo disastroso, e un Quarta che dà sfoggio di grande personalità, tecnica e freschezza, ma che va in confusione un po’ troppo spesso sulle marcature e buca qualche intervento qua e là. Contro il Parma tutti e tre hanno fatto e, in collaborazione con Biraghi e Malcuit, disfatto ogni cosa. Come se centrocampo e attacco fossero irrilevanti, tranne Pulgar che serve per battere i calci piazzati.

“Narrami o Musa…”

Un po’ come Penelope, la moglie di Ulisse nell’Odissea. In attesa del ritorno del marito, dato ormai per morto, la saggia donna teneva a bada i ricchi e arroganti pretendenti con la scusa di dover tessere il lenzuolo funebre del suocero Laerte. Una tela che però veniva lavorata di giorno e disfatta di notte, in modo tale che l’opera non venisse mai completata.

[…] Intanto,

Finché il giorno splendea, tessea la tela

Superba; e poi la distessea la notte

Al complice chiaror di mute faci.

Così un triennio la sua frode ascose,

E deluse gli Achei.

Curioso che la Fiorentina stia lottando per non retrocedere proprio da un triennio. La tela che i difensori viola fanno e disfanno altro non è che il risultato delle partite: non è esattamente un saggio espediente, ma almeno da un calcio piazzato può sempre nascere un’occasione. Gli Achei, i pretendenti che molti conoscono col nome di Proci, nel nostro caso sono i tifosi, che semplicemente pretendono un po’ di serenità dopo essere stati illusi con mire europee. Unica differenza: Penelope disfaceva il suo ordito con l’aiuto delle sue silenziose ancelle; i dirigenti della Fiorentina invece continuano a parlare per scuotere il gruppo, tra chi lo fa pubblicamente, come Pradè e Prandelli, e chi in privato e con toni magari più energici e decisi, come Commisso e Barone.

Ancora dodici tappe

E intanto questa stagione, che doveva essere quella della conquista di Troia/Europa dopo anni di assedio, si sta tramutando in una dolorosa Odissea per fare ritorno a Itaca/salvezza. Nel poema, Ulisse ci riesce, ma perde tutti i suoi compagni. La Fiorentina deve assolutamente portare a termine il suo travagliato viaggio senza perdere l’entusiasmo dei tifosi. Gli ostacoli non mancano: le sirene dei pessimisti, il gorgo di Cariddi rappresentato dalla zona retrocessione con il Cagliari/Scilla che macina punti, la Maga Circe che ammalia con le immagini della dolce vittoria in casa della Juventus, che ha rischiato di far dimenticare quale fosse l’obiettivo. Mister Prandelli si dice più fiducioso di prima: ci vorrebbe il responso dell’indovino Tiresia per capire se si dimostreranno parole fondate. Noi possiamo solo sperare di sì.