Barone chiede unità e impegno, la Fiorentina non rassicura

Se un pari contro il Parma un girone fa costò la panchina a Beppe Iachini, stavolta Prandelli è più tranquillo sotto questo aspetto. La Repubblica scrive che non ci saranno ribaltoni, e dà conto delle parole di Barone nel post gara: una volta sentito il presidente Commisso, il DG viola si è rivolto a tutti negli spogliatoi predicando unità e massimo impegno da qui alla fine del campionato. Ma gli spunti che arrivano dalla sfida di ieri, si legge, sono tutt’altro che rassicuranti. I rammarichi sono tutti del Parma, incapace di sfruttare le difficoltà e le assenze della Fiorentina per avvicinarsi in classifica. Le paludi della zona retrocessione continuano a far paura.