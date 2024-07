Grazie Milenkovic, capitano senza fascia. Niente lieto fine, ma che bella storia

Lo sai chi è stato l'ultimo giocatore a rimanere a Firenze per sette o più anni di fila? Manuel Pasqual , l'ultimo capitano di lungo corso prima di Biraghi e Pezzella , che sono stati i tuoi. A pensarci bene, il tuo capitano avrebbe dovuto essere per tanti anni uno solo: Davide. Senza di lui, da quel 4 marzo 2018, in tanti hanno suggerito che dopo German, il capitano avresti dovuto essere tu, specialmente dopo la decisione di rimanere a Firenze per cercare di vincere insieme a Italiano, quell'allenatore che ti intrigava con il suo gioco.

Probabilmente era più adatto Cristiano, vero? Discutere con l'arbitro non faceva per te, meglio concentrarsi sull'attaccante di turno e poi, quando c'è una palla inattiva, andare a saltare per far cantare i tifosi. Ti è riuscito 17 volte, 14 in Serie A, 2 in Coppa Italia e 1 in Conference League. Ci ricordiamo il missile che hai piantonato alle spalle di Seculin nel 6-1 al Chievo nel 2018, quando ancora facevi il terzino, il gol all'ultimo secondo al Genoa nel 2020 che ha evitato la zona retrocessione e ci ha costretti a riscrivere il pezzo post partita da capo: tanto lavoro in più, ma non siamo mai stati più contenti di fare tabula rasa. Il tiro al volo che ha steso l'Atalanta a Bergamo ai quarti di Coppa Italia 2022, con la Fiorentina in inferiorità numerica, forse l'istantanea più felice che ti porterai a Nottingham. (continua)