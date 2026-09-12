A due mesi dall’inizio della stagione, a Venezia la Fiorentina ha (finalmente) giocato a calcio. Difficile stabilire se sia solo merito di Vanoli, che comunque deve aver sbloccato nella testa giocatori apatici, che credevano poco nelle proprie possibilità, evidentemente in linea col vecchio allenatore. Si è vista una squadra, con due figure sopra le altre: Mastantuono, enorme, e un grande Fagioli nel secondo tempo, rimanendo in attesa di Atta, che deve avere ancora qualche problema fisico. Leggi tutto il commento della 'voce viola' su Firenzedintorni.it

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