Le vignette in chiave viola di Lorenzo Castellani per Violanews. Stavolta ironizziamo sull'addio di Kean
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Nell'ultimo giorno di mercato è arrivata l'ufficialità della cessione di Moise Kean al Como. L'attacco della Fiorentina, con il centravanti ex Juventus, sarebbe stato molto competitivo. La vignetta del tifoso viola Lorenzo Castellani:
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