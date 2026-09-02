Le vignette in chiave viola di Lorenzo Castellani per Violanews. Stavolta ironizziamo sull'addio di Kean

Redazione VN
BAGNO A RIPOLI VIOLA PARK ARRIVO DEL NUOVO GIOCATORE DELLA FIORENTINA PEDRO GONCALVES

VIDEO VN - Pedro Gonçalves è al Viola Park! "Felice di essere alla Fiorentina"

Nell'ultimo giorno di mercato è arrivata l'ufficialità della cessione di Moise Kean al Como. L'attacco della Fiorentina, con il centravanti ex Juventus, sarebbe stato molto competitivo. La vignetta del tifoso viola Lorenzo Castellani:

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Vignette Viola (4)

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