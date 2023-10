Fiorentina seconda dopo la nona giornata? Tutte le combinazioni

Da stropicciarsi gli occhi. Una volta espugnato lo stadio Maradona (4 su 5 per Italiano , che ci ha tenuto a ricordarlo a tutti ), la classifica della Fiorentina alla seconda sosta è delle migliori mai viste in questo Millennio . Eppure le cose possono farsi ancor più appetitose, grazie ad un calendario francamente favorevole, almeno per questo turno. Il programma, infatti, mette l'Inter in trasferta di fronte al Torino , partita non facile, mentre la Juventus, terza a pari punti coi viola, va sul campo della capolista Milan . Chiude lunedì il derby toscano tra Fiorentina ed Empoli, al Franchi.

Sappiamo, e ce lo ricorda Parisi che il Castellani l'ha frequentato assiduamente, che gli azzurri e i loro tifosi aspettano questa partita per tutto l'anno, immaginiamo la voglia di rivalsa dopo un inizio di stagione da appena una rete in otto partite, segnata da quel Baldanzi che dalle parti di Bagno a Ripoli piace tanto e che non è al meglio dopo le fatiche in Nazionale Under 21; ciò nonostante, non si può avvicinarsi a una gara come quella di lunedì facendo finta di non godere dei favori del pronostico.