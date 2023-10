Catherine Commisso: “Fiorentini critici ma orgogliosi. Rocco? Non ha pazienza”

L'intervista alla first lady viola. Catherine Commisso racconta l'amore per Firenze e il legame con la squadra

Di giovani, Viola Park e futuro della Fiorentina, La Nazione ne ha parlato con Catherine Commisso, moglie del presidente viola. Ecco uno stralcio della sua intervista: "Quando siamo arrivati qui si parlava di prima squadra, poi ci siamo resi conto di quanti facessero parte del settore giovanile. E tutti andavano in posti diversi non adatti a loro, in brutte condizioni. Abbiamo capito che mancava qualcosa di bello per loro dove potessero fare sport al sicuro e che anche le loro famiglie fossero soddisfatte".