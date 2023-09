10 punti nei primi 5 turni: solo una volta i viola hanno fatto meglio dal 2000

Per la prima volta durante la gestione Commisso la Fiorentina ha raggiunto la doppia cifra (10 punti) in classifica alla 5° giornata. L'ultima volta in cui la squadra viola aveva conquistato 10 punti nelle prime 5 gare risaliva al campionato 2018-19, con Pioli in panchina. Da evidenziare il fatto che, nel nuovo millennio, solo una volta la squadra gigliata ha totalizzato più di 10 punti dopo 5 giornate, esattamente 12 nella stagione 2015-16 con Paulo Sousa alla guida tecnica. In precedenza c'erano riusciti Prandelli (2 volte nel 2005-06 e 2009-10) e Montella (2013-14).---> LEGGI IL CALENDARIO STAGIONALE DELLE GARE DELLA FIORENTINA