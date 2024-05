Fiorentina, occhio a Podence: l’esterno portoghese paragonato a Hazard e Saviola

La prima avventura all'Olympiakos — Nell'Europa calcistica le due principali enclavi portoghesi sono il Wolverhampton e l'Olympiakos e il fantasista sceglie proprio la seconda come squadra da cui ripartire. In Grecia dimostra tutto il suo talento con giocate impressionanti ma mai superflue. Al primo anno lontano da casa disputa un campionato importante ma anche quando la sua squadra è alle prese con le notti europee non si tira mai indietro dimostrando il proprio talento ad avversari ben più forti delle rivali greche. Dopo un pareggio casalingo con il Tottenham, dove Podence segna il primo dei due gol che servono per ottenere un punto nel girone di Champions, viene notato dalla stampa e dagli addetti ai lavori inglesi e alla fine della stagione approda al Wolverhampton per circa 20 milioni.

L'arrivo in Premier League — Le prime partite con i Wolves stupiscono tutti, anche leggende del calibro di Gary Neville che in un'intervista lo paragona addirittura ad Eden Hazard, soprattutto per la fisionomia del corpo e per il dribbling nello stretto. In un match contro il Chelsea umilia Kai Havertz e Reece James prima di segnare il gol del pareggio di una gara vinta poi per 2-1. A 25 anni per Podence sembra essere arrivato il momento di sbocciare, soprattutto in una squadra come il Wolverhampton che vola in Inghilterra e che assomiglia sempre di più alla nazionale portoghese. Invece un infortunio muscolare prima e la brutta stagione successiva della sua squadra poi gli hanno chiuso, almeno per ora, le porte della Premier League. Infatti nello scorso giugno per ricominciare a giocare con continuità ha scelto di tornare in Grecia, proprio all'Olympiakos dove ha vissuto le migliori stagioni della sua vita.

Fiorentina vs Olympiakos, la gara dell'addio — L'operazione si è sviluppata con un prestito annuale secco. Nonostante il suo futuro non fosse sicuramente legato alla squadra greca ha disputato un'ottima stagione con 45 gare giocate su 48, di cui una sola partita saltata per infortunio su tre, le altre due per squalifica. 14 gol e 11 assist tra campionato, Poule Scudetto, Conference League, Europa League e Coppa di Grecia. L'Olympiakos è casa sua e nell'ultima gara giocata al Pireo non è riuscito a trattenere le lacrime quando all'81 è stato sostituito e si è reso conto che quello sarebbe stato l'ultimo momento insieme al suo pubblico. In una storia su Instagram, la compagna ha poi descritto tutti i suoi sentimenti: "La sensazione di quando te ne vai da casa. Vi amo". Lui e il suo management, la "Gestifute", lo stesso gruppo che gestisce Mourinho e Gattuso e che vede come fondatore il procuratore Jorge Mendes, faranno ritorno al Wolverhampton e vedranno il da farsi. Per Podence quindi la partita con la Fiorentina sarà l'ultima in maglia biancorossa e questa volta per davvero. La voglia di regalare un titolo a quella che è diventata la sua gente è tanta, starà alla squadra di Italiano negargli anche l'ultimo desiderio in maglia biancorossa

