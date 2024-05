Ecco l’Olympiakos: proprio tu, Jovetic! Le 7 vite di Mendilibar all’inferno del Pireo

Ad Atene ci sarà l'Olympiakos per la Fiorentina. Un abbinamento sorprendente. Una squadra greca non arrivava in una finale europea dal 71'. Quando il Panathinaikos perse contro l'Ajax di Cruyff nella Coppa Dei Campioni. La squadra inoltre ha eliminato dei veri e propri giganti come Fenerbahce e Aston Villa. L'Olympiakos non ha bisogno di troppe presentazioni. Il club del Pireo è il più famoso e titolato in Grecia, ben 47 campionati vinti. In totale sono 79 i tioli conquistati. Ma essendo in Grecia tutto si fonde con il mito, e il Pireo non fa eccezione. Lo stemma infatti è riconducibile alle antiche Olimpiadi, vista la corona di alloro consegnata in antichità ai vincitori. Nel 1925 fu fondato il club, e lo stesso nome è collegato ai Giochi. Sul club, anzi sulla città va fatta una doverosissima precisazione. Infatti la finale sarà sì in casa, ma non come ci si può immaginare. L'Olympiakos non è il club di Atene, ma del Pireo. Zona portuale della città, e notoriamente meno ricca. La squadra della borghesia ateniese è da sempre la rivale storica, il Panathinaikos. La squadra e il la città sono un tutt'uno, non sono scindibili. In tutti gli sport, dato che l'Olympiakos è una polisportiva, il tifo è incessante. Il Gate7 è lo storico gruppo del tifo organizzato della squadra, e non mancano mai. Il Gate7 è anche legato ad una tragedia, quella del 1981, quando nella sfida contro l'AEK, numerosi supporters si diressero proprio verso il Gate numero 7. L'eccessiva foga fece perdere l'equilibrio a molti ragazzi, e nella calca ci fu un effetto domino, che causò 21 morti. Lo stadio è il leggendario Georgios Karaiskakis, un vero e proprio inferno terreno. Impianto che vide la luce nel 1895 ma fu ricostruito totalmente nel 2004 per le olimpiadi di Atene. La finale invece si terrà nella nuovissima casa dell'AEK Atene, l'Agia Sophia.