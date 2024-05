Brignoli a VN: “L’Olympiakos 3 mesi fa era un altro. Vedrei bene Dionisi a Firenze”

Abbiamo intervistato il portiere che verrà sempre ricordato per quel gol al Milan quando giocava per il Benevento: oggi è in Grecia, ha giocato per il Panathinaikos e ci ha parlato dell'Olympiakos e non solo

Si dice sempre che una bella parata vale come un gol, ma se è proprio il portiere a segnare nel più insperato dei modi? Chiedere ad AlbertoBrignoli, uno degli ultimi ad esserci riuscito in Italia (quest'anno Provedel della Lazio in Champions League). Ma quel Benevento 2017/18 è lontano, e noi certo non volevamo parlare di questo con lui. Lo abbiamo raggiunto per telefono in Grecia, dove negli ultimi anni, dopo un'esperienza all'Empoli, ha vestito la maglia del Panathinaikos, una delle tre squadre più importanti di Atene, giocando diversi derby contro l'Olympiakos che la Fiorentina affronterà in finale di Conference League il 29 maggio. E proprio dai biancorossi del Pireo è partita la nostra chiacchierata: