Il dato sui biglietti cresce, sarà un esodo viola ad Atene. Scongiurate le paure

La Nazione racconta di come i dati sui biglietti della finale di Conference, stiano sensibilmente migliorando. A ieri infatti, sarebbero 4500 i biglietti venduti, a fronte degli 8000 messi a disposizione dalla Uefa. Ottimi dati, viste le difficoltà logistiche e di costi. Attualmente non sono previsti altri charter, oltre a quelli già presenti. Il timore di uno stadio quasi tutto bianco-rosso è scongiurato, così come l'acquisto da parte dei greci dei tagliandi non acquistati dai fiorentini. Da domani parirà la vendita libera, quindi c'è ottimismo. Si va verso un esodo del popolo viola.