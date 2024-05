Tirelli segue Jovetic all’Olympiakos: “Tanti ricordi a Firenze, un’emozione”

Mental coach di lunga data, Stefano Tirelli si concede una chiacchierata con Repubblica in vista della finale di Conference League. Una squadra in cui i viola ritroveranno Stevan Jovetic, indimenticato e oggi seguito proprio dal professionista. Da sette anni Tirelli lavora fianco a fianco con il montenegrino e lo ha seguito in tutte le ultime stagioni: "È uno degli atleti più forti con cui abbia mai lavorato, concentrato su lavoro e famiglia, ha ritrovato una forma invidiabile" spiega.