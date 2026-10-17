Sarà il brindisino Marco Di Bello a dirigere la sfida tra Fiorentina e Como, in programma allo stadio Artemio Franchi. Quarantacinque anni, una lunga esperienza sui campi della Serie A e un passato da arbitro internazionale, Di Bello è un direttore di gara che conosce bene le dinamiche del massimo campionato italiano.

Per il fischietto pugliese si tratta della terza direzione stagionale in Serie A. Il suo percorso recente è stato segnato anche dalle polemiche legate a Genoa-Napoli, in particolare per l’episodio della rete del vantaggio partenopeo, che ha alimentato il dibattito per diverse settimane. Una vicenda che ha riportato l’attenzione sulla sua direzione di gara e sulle decisioni prese in campo.

Di Bello è un arbitro di esperienza, ma la sua conduzione non sempre si distingue per linearità e precisione. In alcune circostanze la gestione degli episodi e delle proteste può diventare complicata, con il rischio di perdere il controllo emotivo della partita. Uno degli aspetti maggiormente discussi riguarda il rapporto con i calciatori. Il direttore di gara brindisino tende a mantenere una posizione rigida nei confronti delle proteste, soprattutto quando diventano plateali, mostrando poca disponibilità al dialogo nei momenti più concitati della gara. Un atteggiamento che può contribuire a mantenere ferme le decisioni arbitrali, ma che, se non accompagnato da una gestione efficace delle tensioni, rischia di rendere più difficile il rapporto con i protagonisti in campo.

Un altro dato da tenere in considerazione è la media delle sanzioni disciplinari, indicata in 4,5 cartellini a partita. Un valore che suggerisce l’importanza della gestione dei contrasti, delle proteste e degli episodi potenzialmente controversi.

Al Franchi, dunque, l’attenzione sarà rivolta non soltanto alle decisioni sui singoli episodi, ma anche alla capacità di Di Bello di mantenere una direzione coerente e di gestire con equilibrio le eventuali tensioni tra i giocatori.

Per Fiorentina e Como, una partita nella quale la componente arbitrale potrebbe assumere un ruolo significativo: precisi.