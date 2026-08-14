Sarà Gianluca Manganiello, 44 anni, della sezione di Pinerolo, a dirigere la prima gara stagionale della Fiorentina.

Una designazione di esperienza e, per certi versi, anche di prestigio, considerando il percorso maturato negli anni dall'arbitro piemontese.

Manganiello è un direttore di gara che tende a lasciar giocare, evitando di spezzettare eccessivamente le partite. Il suo metro di giudizio è generalmente orientato alla continuità del gioco e non è tra gli arbitri più propensi a ricorrere frequentemente al fischio o alle sanzioni disciplinari.

Per Fiorentina-Benevento, dunque, ci sarà un arbitro abituato a gestire le partite con personalità, intervenendo quando necessario senza cercare di diventare protagonista.

Una designazione che, sulla carta, può favorire una gara intensa e fluida, nella quale saranno soprattutto i calciatori a prendersi la scena.