Altro che “deleterio”, rinforzarsi è necessario. E il calendario pesa

Deleterio. Così Daniele Pradè ha definito il solo pensiero che la Fiorentina possa acquistare un altro esterno d'attacco nel mercato di gennaio. "Gli infortuni di Nico Gonzalez e Sottil sono a breve scadenza, non staranno fuori 3-4 mesi" ha detto il ds viola. Tutto vero, se non ci fosse un però. O forse anche due. In primo luogo c'è la classifica che vede la Fiorentina molto attardata e che la costringe a partire forte fin da subito. E se questo non bastasse, c'è un gennaio alle porte diverso dal solito (come del resto l'intera stagione).