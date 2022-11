Sottil, ecco quando può tornare. Bologna o Juve nel mirino dell’esterno

L'operazione alla schiena è andata bene e dal fronte Riccardo Sottil si inizia a parlare con più certezza riguardo i tempi di recupero dell'esterno viola. Secondo La Gazzetta dello Sport, il classe '99 dovrebbe tornare in gruppo in 5/6 settimane, il che significa che potremmo rivederlo in campo in una tra Bologna e Juventus (rispettivamente del 5 e 12 febbraio). Calendario alla mano salterà con certezza le sfide con Monza, Sassuolo, Samp in Coppa Italia, Roma, Torino e Lazio.