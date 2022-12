Pradè: “Mai cercato Sabiri e Pereyra. Rosa completa, gli acquisti sono in casa”

"Non abbiamo mai cercato Sabiri e Pereyra. Abbiamo già Bonaventura, Castrovilli, Barak, all'occorrenza Ikonè, noi ci riteniamo completi, sono solo alcuni risultati a non averci dato ragione. Sono d'accordo quando sento dire che due acquisti per noi saranno Sottil e Nico Gonzalez oltre a Castrovilli che aspettiamo presto. Colpito dai giovani? Il Viola Park serve per formare".