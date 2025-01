Ritorni a VN: “Kayode aveva il magone. Chance d’oro, chapeau a Dodò”

Il trasferimento di Micheal Kayode è stata una delle notizie più importanti in questa sessione di gennaio in casa Fiorentina. Un trasferimento ambizioso, per un ragazzo che vuole farsi strada in Premier League. Noi ne abbiamo parlato con Andrea Ritorni , chief scouting della Vigo Global Sport di Claudio Vigorelli, e scopritore del giocatore, che in questi anni ha seguito il ragazzo da vicino:

"Parto da qui, si tratta di un ragazzo che per me è come un fratello, non è solo amicizia e lavoro. Lo scopro a Gozzano in Serie D 4 anni fa, e poi passa alla Fiorentina, prima in Primavera e poi in Serie A, grazie ad Angeloni e tutto lo staff. Adesso arriva in Premier, in 4 anni ha fatto una grande scalata. Ringrazio tutti i mister ed i direttori che ha avuto, così come ringrazio in primis il patron dell'Agenzia Claudio Vigorelli e Giuseppe Pesce per l'operazione portata a buon fine"