A centrocampo ritardo grave ma Casadei è una grande idea

Diciamo subito, giusto per stoppare sul nascere quelli che “ecco il solito criticone”. Il mercato va a rilento per (quasi) tutti e non c'è niente di particolarmente strano nel vedere una squadra che a meno di un mese dal via del campionato è ancora a dir pochissimo incompleta. Fatta questa premessa, e sottolineato pure come per la Fiorentina sia più difficile rispetto a squadre che possono (o vogliono?) investire molti più soldi, non si può non sottolineare come la situazione non sia esattamente quella ideale. Soprattutto per chi, ed ogni riferimento a Raffaele Palladino non è puramente casuale, si trova a dover gestire le uniche (speriamo) settimane di lavoro pieno della stagione con la consapevolezza che di fatto, dovrà presto ripartire da zero.