La stagione si può salvare? La dura missione di Pioli (che rivede i fantasmi del 2013)

Negli ultimi 20 anni, chi è partito così male non è quasi mai andato oltre l'11° posto finale. E in pochi hanno salvato la panchina

Simone Bargellini Vice direttore 7 ottobre 2025 (modifica il 7 ottobre 2025 | 18:55)

Un inizio da incubo e una sosta pesantissima all'orizzonte. Peggio di così non poteva mettersi per la Fiorentina di Stefano Pioli ed è inutile dire che, al netto del giudizio più o meno positivo sul mercato, nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Oggi mi sono chiesto: e adesso quale può essere l'orizzonte? Tra chi inizia a temere gli scenari peggiori e chi invece non perde le speranze di una clamorosa rimonta europea, ho pensato di dare un'occhiata alla storia recente della Serie A. Mi sono messo a spulciare le ultime 20 stagioni per capire che fine abbiano fatto le squadre (e gli allenatori) che si trovavano esattamente a 3 punti dopo 6 giornate. Ne ho rintracciate 25, considerando le stagioni dal 2005/06 in poi.

I precedenti — Come immaginerete, nella maggioranza dei casi chi si è trovato in questa spiacevole situazione, era una squadra partita con l'obiettivo salvezza. Quasi mai, negli ultimi 20 anni, si è ritrovata laggiù in fondo una formazione con presunte velleità europee come questa Fiorentina (triste record). Quindi il confronto potrebbe essere relativo. Vi dico subito che solo in 7 casi su 25 le squadre sono poi retrocesse. Ma nessuna delle squadre con 3 punti dopo 6 giornate è stata capace di risalire fino alla parte sinistra della classifica. Il migliore? Beppe Iachini nel 2014/15 alla guida del Palermo. Rimasto in sella (incredibile con Zamparini) nonostante un pessimo avvio di campionato, si piazzò 11° a fine stagione. A molti altri allenatori è andata peggio: in ben 19 casi la società è ricorsa all'esonero e al cambio in panchina, talvolta anche multiplo.