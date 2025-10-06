Di Gennaro: “Attenta Fiorentina! Gud disconnesso, Fagioli non è continuo”

L'ex viola Antonio Di Gennaro, al commento di Fiorentina-Roma per Dazn, ha parlato a Rtv38:
"Quella viola è una squadra che non riesce a tenere il risultato, anche a livello fisico non ha il passo e l'intensità necessarie"
Ci poteva stare il pareggio, ma è una squadra che non riesce a tenere il risultato, anche a livello fisico non ha il passo e l'intensità necessarie. La sintesi è quel cross di Wesley sul quale tutti restano immobili, in questo momento la squadra è fragile. La Fiorentina ha un potenziale forte, ma deve stare attenta perché le stagioni diventano strane
Poi ha proseguito sui singoli:
Gudmundsson al Genoa vinceva le partite da solo, a Firenze non sta neanche lontanamente facendo la differenza, ora mi sembra anche disconnesso dalla squadra. Fagioli è di un livello superiore, ma non è continuo, fa una partita sì e tre no. Nicolussi Caviglia viene dal Venezia retrocesso, è un giocatore che si dovrà fare. Anche Sohm non è ancora stato quello di Parma
