Ascari: “Alla Fiorentina manca un regista. Ecco cosa aveva chiesto Pioli”

Fare dei commenti non è semplice. La squadra non ha un timbro di gioco identificabile e l'ambiente esterno non sta aiutando a risolvere i problemi. Mi immagino cosa succederà con Milan, Bologna e Inter, se la Fiorentina ha raccolto solo tre punti fino a questo momento affrontando avversarie abbordabili. Liberarsi di Cataldi è stato un errore, perché era l'unico regista di ruolo che avevi in rosa. Le critiche su Pradè? Non si può dire che abbia lavorato male, perché sono stati confermati i punti fermi dello scorso anno e arrivati giocatori di buona qualità. Fagioli sta attraversando un momento difficile. Pioli aveva chiesto esplicitamente un difensore centrale di personalità, invece sono stati confermati Pablo Marì e Comuzzo. A questa squadra manca un regista, come poteva essere Pizarro anni fa. Manca l'architetto, l'ingegnere. Gudmundsson è un punto dolente di questa squadra. Non si capisce questa involuzione avuta nel giro di un anno e mezzo. Non penso che sia un problema tattico, perché nei due dietro la punta potrebbe avere la libertà di inventare. Fino ad ora è stato un fantasma.
