100 anni fa nasceva Enzo Marcacci, l’autore del testo dell’inno della Fiorentina

Il primo d’ottobre 1919 nasceva a Firenze Enzo Marcacci, il “bambino prodigio” che a soli 12 anni scrisse il testo della “Canzone viola”, più tradizionalmente conosciuta come inno della Fiorentina, cantato dai tifosi per la prima volta il 22 novembre 1931 allo stadio “Berta” (l’attuale “Franchi”) prima di Fiorentina-Roma 3-1. La musica della “Canzone viola”, uno degli inni più vecchi in assoluto a livello mondiale tra quelli ancora in auge, venne creata dal Maestro Marco Vinicio. Enzo Marcacci ci ha lasciato il 24 dicembre 2016.

Nella foto sottostante (gentilmente concessaci dal figlio Massimo) potete vedere Enzo Marcacci (primo da destra con l’ombrello) seduto accanto al fratello Dino in tribuna “Maratona” in occasione di Fiorentina-Bologna 1-0 del 15 ottobre 1939. Curiosità: fu proprio il fratello Dino, più grande di Enzo di 5 anni, a suggerire l’incipit dell’inno viola, ossia “Garrisca”.