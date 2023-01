Ultimo giorno di mercato LIVE: Jorginho all’Arsenal e Cancelo al Bayern

Dal mattino alle 20, tutte le novità più importanti in Serie A e non solo

La finestra di mercato invernale si chiude oggi alle ore 20 : come di consueto, Violanews.com vi propone la rassegna delle trattative e delle ufficialità più rilevanti dell'ultimo giorno utile per rinforzare le rose di Serie A, svincolati a parte.

Zaniolo rimane a Roma. Il rifiuto al Bournemouth dell'ex viola ha spinto la società giallorossa a escluderlo dal progetto, dichiarando che servirà un'offerta pari o superiore ai 30 milioni messi sul piatto dalle Cherries. Che hanno chiuso per Traoré dal Sassuolo mentre i neroverdi vanno sull'ex obiettivo viola Bajrami .

Anche il Milan è in difficoltà con il rinnovo di Leao , che chiede una clausola dimezzata rispetto a quella attuale.

La Salernitana aspetta offerte per l'attaccante Bonazzoli , mentre per il difensore Lovato prova a respingere un assalto del Torino.

Napoli su Cheddira e Caprile del Bari: tentativo per portare subito l'attaccante marocchino da Spalletti, ma è probabile che i due acquisti vadano a giugno.

Ceccaroni molto vicino al Lecce dal Venezia, operazione in prestito con diritto di riscatto.

La Fiorentina ha depositato in Lega il contratto di Riccardo Spaggiari , giovane attaccante che arriva a titolo definitivo dal Modena.

Amrabat non si muove da Firenze : i Barcellona e la sua richiesta di prestito sono arrivati tardi

L' Inter gira in prestito gli attaccanti Eddie Salcedo al Genoa e Sebastiano Esposito al Bari

L'Empoli ha chiuso per Vignato dal Bologna.

Il Torino ha depositato in Lega Serie A il contratto di Morré Makadji , difensore franco-belga classe 2004 che arriva in prestito fino al termine della stagione dal Venezia.

L' Arsenal ha trovato l'accordo con il Chelsea per il passaggio nel Nord di Londra dell'italo-brasiliano Jorginho .

Movimento importante per la Fiorentina: il Braga , avversario in Conference League, dopo aver preso Bruma si appresta a cedere la stella Vitinha al Marsiglia .

Joao Cancelo al Bayern in prestito dal Manchester City: ufficiale.

Cerofolini rimarrà alla Fiorentina fino a giugno, mentre Martinelli rinnoverà fino al 2026, perché la società crede molto in lui.

