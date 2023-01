Violanews stasera LIVE su Twitch e YouTube dalle 22

La redazione di Violanews vi aspetta questa sera a partire dalle 22 per un nuovo appuntamento in diretta su Twitch e YouTube

Violanews.com torna oggi in diretta su Twitch nel canonico appuntamento del martedì con un nuovo orario: saremo live dalle 22.oo fino alle 23. Come al solito, la live sarà accompagnata dal parere di numerosi ospiti e tifosi e sarà visibile in contemporanea anche sul canale YouTube e Facebook di Violanews. Vi aspettiamo numerosi nel nuovo anno e rinnoviamo gli auguri di buone feste a tutti i nostri lettori.