Sassuolo, Bologna, Juventus e Lazio: il giro di terzini che tiene fermo Terzic

Un intreccio di mercato non indifferente che riguarda i terzini della Serie A. Infatti, il Bologna sta chiudendo per Kyriakopoulos dal Bologna. Giocatore considerato il secondo obiettivo dopo Terzic, blindato dalla Fiorentina. Intanto, il Bologna potrebbe perdere Cambiaso che starebbe lavorando con l'agente per anticipare il ritorno alla Juventus. Bianconeri in contatto con la Lazio per cedere Pellegrini, ma tutto dipende dal futuro di Fares che piace al Torino.