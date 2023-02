Barak è tutto Viola! Rinegoziato il contratto con l’Hellas Verona

Non solo le possibili entrate e le eventuali uscite, il board della Fiorentina è al lavoro anche per definire le situazioni dei calciatori con situazioni contrattuali particolari. Un po' come quella di Antonin Barak, che sta vivendo giorni decisamente felici, e che, almeno fino ad oggi, era in prestito dal Verona. La Fiorentina ha stipulato con gli scaligeri un nuovo accordo senza attendere il verificarsi delle condizioni dell'obbligo di riscatto. Il suo contratto è da poco stato depositato in Lega Calcio.