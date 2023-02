UFFICIALE – Agostinelli-Reggina: risoluzione del prestito. Nuova squadra per lui

Finisce in anticipo l'avventura di Agostinelli con la maglia della Reggina. Infatti è arrivata l'ufficialità della risoluzione del prestito con il giovane giocatore viola. Il comunicato: "La Reggina comunica di aver definito con l’ACF Fiorentina la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Vittorio Agostinelli. A Vittorio un grande in bocca al lupo per il prosieguo della stagione". Inoltre arriva anche la nuova squadra. Come riporta il sito della Lega Serie B sarà un giocatore del Cosenza.