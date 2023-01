Udinese, ufficiale: colpo Thauvin per l’Europa

L'Udinese ha depositato in lega il contratto di Florian Thauvin, seconda punta francese campione del Mondo nel 2018, che arriva da un'esperienza in Messico con la maglia del Tigres. L'ex Marsiglia è la risposta bianconera all'infortunio di Gerard Deulofeu, che deve operarsi. Rifornimenti in arrivo per Beto...