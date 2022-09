LIVE Basaksehir-Fiorentina: Viola in possesso, ma zero occasioni

A partire dalle ore 21.00 andrà in scena Istanbul Basaksehir-Fiorentina, incontro valido per la seconda giornata dei gironi di Conference League. La Fiorentina di Vincenzo Italiano deve tornare assolutamente a vincere, ma di fronte avrà un avversario davvero ostico, ancora imbattuto in stagione. Nella prima giornata del torneo i Viola sono incappati in un inaspettato pareggio per 1-1 contro l'RFS, al 'Franchi'. Mentre i turchi di Emre hanno espugnato Edimburgo, con un netto 4-0 sugli Hearts.