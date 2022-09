Italiano: “Momento duro, ma manca solo il gol. Domani posta in palio alta”

"L'anno scorso una prestazione come quella contro la Juve in casa noi non l'abbiamo fatta. Non fare tirare in porta una squadra come la Juve con grande qualità non ci era mai successo nella passata stagione. Se stiamo attaccati ai risultati l'anno scorso siamo partiti in maniera diversa, avevamo sei punti in più e carichi di entusiasmo e fiducia, ma non disputando prestazioni come quelle con Napoli e bianconeri. I risultati mettono in evidenza qualche nostra difficoltà, ovvero qualche gol e delle vittorie in meno. Ci è mancato poco per trasformare i pareggi con Empoli e Juventus in vittorie, siamo stati capaci di grandi prestazioni. Siamo dentro a un momento in cui non ci gira bene per tanti motivi, alibi non ne tiriamo fuori. Problemi e infortuni fanno parte del gioco, abbiamo tentato di salvaguardare la squadra, purtroppo è stato così anche senza avvisaglie. Basta pensare a Dodò che avevamo fatto riposare due giorni prima dell'ultima partita e si è fatto male al polpaccio in una situazione sfortunata. Dobbiamo dare qualcosa di più tutti. L'anno scorso ci girava tutto meglio, a Udine abbiamo vinto la passata stagione e quest'anno è venuta fuori una partita diversa. Per me l'unico problema è la mancanza di gol e io cercherà di trovare al più presto la soluzione".