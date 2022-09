Fiorentina-RFS Riga, designato un arbitro poco esperto. Tutti i numeri

Pavel Orel (Hradec Králové [CZE], 11/10/1988) arbitro dal 2002 e "internazionale" dal 2016. Orel ha diretto solo 14 gare nelle manifestazioni UEFA per club ["1": 5 - "x": 3 - "2": 6] così suddivise: 2 in qual. UCL, 3 in UEL, 3 in qual. UEL, 1 in UECL e 5 in qual. UECL, con 68 ammonizioni, 3 espulsioni (di cui 2 per doppia ammonizione) e 5 rigori concessi. Da evidenziare l'assenza totale di direzioni in Champions League e le sole 3 gare dirette in una fase finale di Europa League, la più importante risalente al 24 ottobre 2019 (Qarabag-Villarreal 1-3).