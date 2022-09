VN – Disfatta Fiorentina in Turchia, i tifosi: “Meritiamo di più!”

La Fiorentina crolla in Turchia: 3-0 per il Basaksehir. La squadra al termine della sfida va a chiedere scusa sotto il curvino dove si trovano i pochi tifosi volati per sostenerla. La risposta di quest'ultimi è stata molto chiara e dura: "Meritiamo di più". Momento da cancellare dei viola e adesso anche i tifosi non riescono più ad accettarlo.