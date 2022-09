Basaksehir-Fiorentina, pagelle VN: una serata indegna, non si salva nessuno

GERMOGLI PH: 27 APRILE MARZO 2022 FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI CAMPIONATO SERIE A TIM FIORENTINA VS UDINESE ITALIANO

IKONE 4 : Rischia il rosso già nel primo tempo con un fallo da ultimo uomo. Un paio di mezze giocate buone, poi una sfilza di palloni sbagliati ed errori grossolani. Nella ripresa sparisce del tutto, per poi ricomparire con il secondo giallo.

GOLLINI 4 : Poteva far qualcosa di più, forse, sul primo gol che gli passa sotto le gambe. Anche se non era facile. Poi combina un qualcosa di inguardabile sul raddoppio, facendosi rubare palla durante un folle palleggio.

VENUTI 4: A parte un buon pallone in profondità per Ikonè, il nulla. Mounir nella ripresa lo fa a fette. Brutto il retropassaggio per Gollini da cui nasce il 2-0, anche se la responsabilità principale è del portiere. Anche il 3-0 arriva da lì.