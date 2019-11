Chiesa si allontana: veto alla Juventus, l’Inter ha le carte Gabigol e Politano

Il Corriere dello Sport fa il punto su Federico Chiesa. Joe Barone ha promesso che non sarà ceduto alla Juventus, la Fiorentina quando sarà il momento vorrà mandare il giocatore all’estero. Resiste anche l’ipotesi Inter: Marotta ha il jolly Gabigol, valutato 35 milioni adesso. Il Flamengo non lo ha riscattato quindi potrà diventare una pedina di scambio oppure essere ceduto per avere liquidi subito. I nerazzurri hanno anche Politano, esterno che piace alla Fiorentina che non fa più muro su suo perenne ribelle.