"Doveva venire per avere un mix tra giovani con un futuro importante e giocatori pronti"
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Ai microfoni di Sky Calcio Unplugged, Igli Tare, ex direttore sportivo del Milan, ha svelato un retroscena di mercato riguardante quegli acquisti che aveva già bloccato per la stagione 2026/2027, prima di essere allontanato dai rossoneri.
Gila e Gonçalo Ramos, è vero. Avevo in mente di prendere anche Doumbia, che poi è andato allo Sporting. Era il mio giocatore preferito e volevo portarlo a tutti i costi al Milan, aspettavo solo di avere chiarezza sulla programmazione futura ma avevamo già discusso di lui già dopo il mercato di gennaio come progetto di un giocatore fondamentale. Avevo bloccato cinque giocatori: Gila, Ramos, Doumbia appunto. E poi anche Valdepenas che è andato alla Fiorentina: doveva venire per avere un mix tra giovani con un futuro importante e giocatori pronti. E il quinto che avevo bloccato era Goretzka.
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