L'obiettivo di mercato della Fiorentina, Alieu Njie, è stato convocato da Abate per la sfida con il Sassuolo
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Nonostante le insistenti indiscrezioni di mercato che lo vedono vicino alla Fiorentina, Alieu Njie è regolarmente a disposizione del Torino in vista della seconda giornata di campionato, che vedrà i granata affrontare il Sassuolo.
L’esterno offensivo figura infatti nella lista dei convocati diramata da Ignazio Abate, nonostante la trattativa ancora in corso con il club viola. Di seguito l’elenco completo:
Portieri: Mascardi, Paleari, Siviero.
Difensori: Coco, Comert, Comuzzo, Dembele, Fortini, Ismajli, Pellini.
Centrocampisti: Anjorin, Cacciamani, Fitz-Jim, Gineitis, Ilkhan, Luongo, Oristanio.
Attaccanti: Adams, Kulenovic, Njie, Simeone, Vlasic, Zapata.
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